تولوز يعين كومبواري مدرباً خلفاً لكازانوفا

وأكد بيان للنادي على موقعه الإلكتروني تعيين "أنطوان كومبواري على رأس الجهاز الفني لتولوز"، موقعاً على عقد يربطه بالنادي حتى حزيران/يونيو 2021.

وأقال النادي الجنوبي كازانوفا الخميس عقب الخسارة على أرضه أمام بوردو بنتيجة 1-3 ما أدى إلى تراجع النادي الى المركز 18 بعد انتصارين، ثلاثة تعادلات وأربع هزائم هذا الموسم.

كومبواري الذي توج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان كلاعب عام 1994، قاد نادي العاصمة الى لقب كأس فرنسا كمدرب عام 2010، قبل أن يخلفه في تدريب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تولى كومبواري (55 عاماً) الموسم الماضي الإشراف على ديجون حين كان الأخير يحتل المركز الـ18 في الدوري، ونجح بتجنيبه الهبوط المباشر في المرحلة الاخيرة قبل أن يقوده للفوز على لنس من الدرجة الثانية في مواجهة الهبوط والصعود.

