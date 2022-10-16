تولوز يعبر من مطب أنجيه

بريخت ديجاخري افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور عشر دقائق على البداية قبل أن يعادل نبيل بن طالب النتيجة لأنجيه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، وقبل خمس دقائق على انتهاء الشوط الأول استعاد تولوز تقدمه بفضل ركلة جزاء نفذها فرانكو فان دين بومان، وفي الدقيقة السابعة والستين سجل ستيين سبيرينغس الهدف الثالث لتولوز، فيما عاد أنجيه ليقلص الفارق من جديد عن طريق أمين سلامة في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

