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الدوري الفرنسي

تولوز يعبر من مطب أنجيه

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حقق تولوز الفوز 3-2 على ضيفه أنجيه ضمن منافسات الجولة 11 في الدوري الفرنسي.

AFP

بريخت ديجاخري افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور عشر دقائق على البداية قبل أن يعادل نبيل بن طالب النتيجة لأنجيه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، وقبل خمس دقائق على انتهاء الشوط الأول استعاد تولوز تقدمه بفضل ركلة جزاء نفذها فرانكو فان دين بومان، وفي الدقيقة السابعة والستين سجل ستيين سبيرينغس  الهدف الثالث لتولوز، فيما عاد أنجيه ليقلص الفارق من جديد عن طريق أمين سلامة في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.
 

الدوري الفرنسي لكرة القدم تولوز أنجيه
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