توقف الـ"ليغ 1" ستة أسابيع كأس العالم FIFA قطر 2022™

ينطلق موسم 2022-2023 في 6 آب/أغسطس المقبل ويتوقف خلال كأس العالم.

وستكون فترة التوقف بين 13 تشرين الثاني/نوفمبر و28 كانون الأول/ديسمبر، علماً بأن المونديال المقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ويختتم في 18 كانون الأول/ديسمبر.

كما ان الرابطة ستعتمد جولة غير اعتيادية في 28 كانون الأول/ديسمبر، على طريقة الـ"بوكسينغ داي" الإنكليزي.

ويختتم موسم الدوري الفرنسي في 4 حزيران/يونيو، أي بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء الموسم الجاري.

وكانت الرابطة قد صوّتت في حزيران/يونيو الماضي على تقليص عدد أندية الدرجة الأولى من 20 إلى 18 نادياً بدءاً من موسم 2023-2024. وستهبط أربعة أندية من الدرجة الأولى مع انتهاء موسم 2022-2023 مقابل صعود فريقين فقط إلى دوي النخبة.