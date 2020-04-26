توفان باق مع أولمبيك مرسيليا

وخضع بطل مونديال روسيا 2018 في أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في كاحله الأيمن، ولم يشارك مع مرسيليا سوى 28 دقيقة خلال الموسم الذي توقف في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي دردشة السبت على انستاغرام، رد توفان على سؤال طرحه الممثل الكوميدي مالك بن طلحة بشأن مستقبله مع مرسيليا الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021، قائلاً "أقول لك: أنا باق! بهذه الطريقة، أقفِلُ الجدل! لأني أرى أموراً كل يوم (بشأن مستقبله مع الفريق)".

وتساءل "لماذا سأرحل؟ تعلم ما يعنيه لي هذا النادي. أنا في وضع جيد، كما أني خسرت موسماً بأكمله" بسبب الإصابة، مضيفاً "هل سأرحل ونحن بصدد خوض دوري أبطال أوروبا بعد أن قاتلت لأعوام طوال من أجل ذلك؟ كما أني أعود من إصابة أبعدتني طويلًا. لماذا سأرحل؟".

ويدافع ابن الـ27 عاماً عن ألوان مرسيليا للمرة الثانية، بعد أن لعب معه من 2013 حتى 2015 قبل الانتقال للدوري الإنكليزي الممتاز حيث لعب مع نيوكاسل الذي أعاره مجددا للنادي المتوسطي خلال موسم 2016-2017 قبل أن يتخلى عنه نهائياً للأخير.