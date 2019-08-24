توخيل: "نيمار جاهز للعب ولكن.."

وقال توخل في مؤتمر صحافي السبت عشية المباراة التي يستضيفها نادي العاصمة على ملعب بارك دي برانس، إن أغلى لاعب في العالم "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا". أضاف "حتى اليوم، الأمر غير واضح، وربما يكون واضحا غدا".

وردا على الأسئلة المتكررة للصحافيين، شدد توخل على أن المهاجم الدولي الذي لم يشارك هذا الموسم بعد مع فريقه، "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو. أضاف "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".

ويشكل نيمار محور التقارير هذا الصيف بشأن احتمال رحيله عن سان جيرمان، بعد عامين من انضمامه إلى صفوفه من برشلونة الإسباني.

وبحسب التقارير، يثير نيمار اهتمام قطبي كرة القدم الإسبانية، ناديه السابق برشلونة ونادي العاصمة ريال مدريد. لكن بحسب المصادر نفسها، لم تتقدم المفاوضات بسبب الشروط المالية وطبيعة الصفقة مع أي نادٍ آخر، علما بأن فترة الانتقالات تغلق في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جيرمان فوزاً وخسارة في المرحلتين الأوليين من موسم 2019-2020، إذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية.