توخيل لا يفكر بترك تدريب باريس سان جيرمان

وجاء حديث توخيل رداً على ما تناقلته شبكة سكاي الالمانية بأنه رفض عرضاً من بايرن ميونيخ الألماني للحلول بدلاً من الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد بسبب النتائج السيئة مؤخراً.

ونفى توخل أي اهتمام على المدى القصير ببايرن رداً على سؤال حول إمكانية رحيله إلى بافاريا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده سان جيرمان قبل مباراته أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال "الأمر لا يهمني لأني مدرب باريس سان جيرمان. لديّ عقد للعام المقبل. لا يمكنني أن أفكر ولو لدقيقة بأي ناد آخر".

ويأتي تصريح توخل غداة إعلان المدرب الهولندي إريك تن هاغ بقاءه مع فريقه الحالي أياكس أمستردام هذا الموسم، بعد طرح وسائل إعلام ألمانية اسمه من ضمن أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش على رأس الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ.

واكدت سكاي أن توخل "مدرب باريس سان جيرمان رفض الارتباط الفوري"، بعدما كانت قد ذكرت أن مديري النادي البافاري تواصلوا مع مدرب بوروسيا دورتوند السابق (2015 -2017).

وكان اسم توخل متداولاً بقوة في أوساط رئيس نادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بداية عام 2018، عندما كان الأخير يبحث عن خلف للمخضرم يوب هاينكس.

غير أن تأخر النادي البافاري في حسم المسألة دفع توخل للتعاقد مع سان جيرمان خلفاً للإسباني أوناي إيمري، قبل أن يمدد عقده حتى عام 2021.