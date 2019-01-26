توخل: الوقت "لا يزال مبكرا" لتقييم حالة نيمار

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في الدوري الفرنسي الأحد "لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء للحديث عن اصابة نيمار. نحن نواصل تطور حالته في الأيام المقبلة".

واضطر نيمار الى مغادرة أرضية الملعب خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ بعد ان شعر بالآم في مشط القدم اليمنى حيث خضع لعملية جراحية العام الماضي أبعدته ثلاثة اشهر عن الملاعب.

وكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة بالقول ان "الفحوصات الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

كما كشف توخل بعد المباراة بان اللاعب قلق من الاصابة الجديدة بقوله "نيمار قلق لأنها الساق ذاتها والمكان ذاته. لا أملك معلومات في الوقت الحالي وهو موجود في المستشفى وبالتالي يتعين علي انتظار ما سيقوله الطبيب لي".

اما في ما يتعلق بإصابة لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي في كاحله الايسر فكشف توخل اليوم "يستطيع ماركو الركض من دون ألم لكنه لا يتدرب مع الكرة حتى الآن".





