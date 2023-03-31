تقارير - الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع إيقاف المباريات خلال شهر رمضان

وبخلاف الدوري الإنكليزي الذي اتخذ قراراً يسمح بذلك، فإن هذه الممارسة لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الفرنسي للعبة، حسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، نقلاً عن الهيئة التي بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الحكام الخميس.

وقال رئيس اللجنة الاتحادية للحكام في الاتحاد إيريك بورغيني لوكالة فرانس برس "الفكرة هي أن هناك وقت لكل شيء. وقت لممارسة الرياضة ووقت لممارسة المرء دينه".

وتابع أن الاتحاد علم أنه "تم إيقاف عدد معيّن من المباريات على مستوى الهواة للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار"، لأن ذلك غير مسموح به في اللوائح، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الاحترام الصارم لمبدأ العلمانية في كرة القدم.

وبخلاف الاتحاد الفرنسي، طلبت الهيئات التحكيمية من حكّام المباريات في الدوريات الإنكليزية كافة، السماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان.



