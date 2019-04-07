تعادل ليل يضع سان جيرمان على بعد فوز من التتويج

ودخل ليل بطل الثنائية في موسم 2010-2011، المباراة وهو يحتاج الى الفوز دون غيره لضمان استمراره في المنافسة حسابيا مع باريس سان جيرمان، اذ كان الفارق بينهما 20 نقطة قبل انطلاق المرحلة 31 من أصل 38، علما بأن لفريق العاصمة أيضا مباراة مؤجلة.

واعتقد ليل أنه حقق المطلوب بتسجيله هدف الافتتاح في الشوط الثاني على حساب مضيفه، عبر ضربة رأس للبرتغالي جوزيه فونتي (55). لكن تقنية الفيديو تدخلت وقلبت الأمور، اذ منحت في الدقيقة 78، لاعب رينس ريمي أودان لم يحتسبه الحكم الأساسي بداية بذريعة وجود تسلل.

وبهذه النتيجة، سيكون سان جيرمان أمام فرصة إحراز اللقب الثاني تواليا والسادس في آخر سبعة مواسم، قبل سبع مراحل من نهاية 2018-2019 بحال فوزه في وقت لاحق اليوم على ستراسبروغ.

وفي مباراة أخرى، فاز تولوز على ضيفه نانت بهدف وحيد للغيني إيزياغا سيلا (55)، مستفيدا من النقص العددي المبكر للفريق المحلي بطرد لاعب وسطه البرازيلي أندري جيروتو (17).

