تشوبو-موتينغ يكرر الاعتذار عن خطئه

وحرم اللاعب فريقه من هدف محقق وفرصة حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستضاف سان جيرمان منافسه الأحد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، وكان فوز سان جيرمان سيحسم له لقب الدوري للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة، قبل ثماني مباريات من النهاية (إحداها مؤجلة).

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، حادثة غريبة مع تشوبو-موتينغ في الدقيقة 28، إذ حرم فريقه من هدف محقق بعدما رفع زميله كريستوفر نكونكو الكرة من فوق حارس ستراسبورغ البلجيكي ماتز سلس. وقبل دخول الكرة المرمى الخالي، أوقفها الكاميروني بالقدم اليسرى مبقياً إياها على الخط، بدلاً من أن يحولها إلى الشباك أو يتركها لتدخل دون تدخّل منه.

وسارع المدافعون لإبعاد الكرة وسط ذهول في دكة بدلاء سان جيرمان.

وبعدما اعتذر في تصريحات بعد المباراة، تطرق اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى الحادثة مجدداً اليوم عبر مواقع التواصل، لاسيما بعد الانتشار الكبير للحادثة وموجات السخرية التي طالته.

وكتب تشوبو-موتينغ "صعود وهبوط، هذه هي الحياة! لا يمكنني أن أغير ما حصل لكن بالتأكيد سأحاول القيام بأفضل من ذلك".

أضاف اللاعب الذي كان قد سجل هدف افتتاح التسجيل لفريقه في المباراة "أعرب عن أسفي لكل من خاب أملهم، لكن الأخطاء بشرية، لاسيما في الرياضة! من المحزن أن نرى الترويج لهذه الأمور السلبية، لاسيما من قبل وسائل الإعلام، وتعريض الناس لغسيل دماغ".

وأرفق تشوبو-موتينغ تعليقه عبر انستغرام، بشريط مصور قصير لهدفه في مرمى ستراسبورغ، وصورة أثناء احتفاله أمام مدرجات مشجعي ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

أضاف "أنا أحب فعلاً فريقنا وكان من الرائع أن أسجل أمامكم أيها المشجعون"، متابعاً "لسوء الحظ بعدما ارتكبت هذا الخطأ الكبير، تم نسيان كل شيء! أتمنى أن يعثر هؤلاء البغيضون الذين يوجهون إلي الاهانات (...) على السلام والسعادة في حياتهم!".

وتابع "إلى الذين يدعمونني دائماً أو فقط من تفهموا بأن الأخطاء تحدث، بشكر واحترام كبيرين. سأواصل تقديم كل شيء".

وكان المهاجم قد أوضح مباشرة بعد المباراة سبب تصرفه مع الكرة، بقوله "كنت أعتقد أن نكونكو سيمرّر الكرة إلي (...) وظننت أن المدافع سيقطعها قبل وصولها"، مضيفاً "بعد ذلك (وصول الكرة إليه) ترددت بلمسها خشية أن أكون في موقع تسلل".

وتابع "هذا مؤسف لأن الكرة كانت ستدخل بطريقة عادية".

وكان الهدف سيمنح سان جيرمان التقدم 2-1 في المباراة، بعدما كان ستراسبورغ قد عادل النتيجة قبل ذلك بدقيقتين.

ولن تؤثر نتيجة المباراة وإن هامشياً على احتمال تتويج سان جيرمان، إذ يبتعد بفارق 20 نقطة عن ليل الثاني، علماً بأن حامل اللقب خاض مباراة أقل. وهو سيكون أمام فرصة متجددة للتتويج، ويكفيه التعادل مع منافسه المباشر عندما يحل ضيفاً عليه في قمة المرحلة المقبلة الأحد.