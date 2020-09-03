تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف باريس سان جيرمان September 3, 2020 22:04 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق دون الكشف عن أسمائهم. AFP باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فيروس كورونا السابق ناغاتومو: اللعب لمرسيليا بمثاب اقرأ التالي آخر الأحداث September 3, 2020 22:04 تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف سان جيرمان September 3, 2020 19:24 ناغاتومو: اللعب لمرسيليا بمثابة حلم تحقق September 2, 2020 21:41 لا نية لإيقاف منافسات الـ"ليغ 1" September 2, 2020 15:07 إصابة نيمار ودي ماريا وباريديس بفيروس كورونا August 31, 2020 21:21 الاشتباه بإصابة لاعبَين في الـPSG بـ"كوفيد-19" August 31, 2020 14:46 نيمار يبدد شائعات انتقاله من سان جيرمان August 31, 2020 12:52 الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 August 30, 2020 23:11 مرسيليا يغلب بريست بصعوبة August 30, 2020 18:36 بداية ممتازة لسانت إتيان August 30, 2020 16:11 بامبا يقود ليل لفوزه الأول في الموسم الجديد