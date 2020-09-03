تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف باريس سان جيرمان

September 3, 2020 22:04 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق دون الكشف عن أسمائهم.