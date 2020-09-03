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دوري الأمم الأوروبية
الدوري الفرنسي

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق دون الكشف عن أسمائهم.

AFP
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فيروس كورونا
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