ويدين تروا بهذا الفوز للهدف الذي سجّله ماما بالدي من غينيا بيساو في الدقيقة الرابعة من المباراة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط لكنه لا يزال في المركز السادس عشر في الترتيب.

وعلى المقلب الآخر، مني نيس بثاني خسارة له هذا الموسم بعد سقوطه أمام لوريان بهدف نظيف أيضاً في المرحلة السابعة، وفشل بالتالي في انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا من لنس الذي يحل ضيفا على مونبلييه لاحقا.

وتجمد رصيد نيس عند 16 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددا بالتراجع إلى الرابع في حال فوز مرسيليا على ضيفه لوريان لاحقا أيضا.

ويملك كل من نيس ومرسيليا مباراة مؤجلة هي المعادة بينهما ضمن المرحلة الثالثة بعد توقفها بسبب أحداث الشغب.



ستراسبورغ يعمق جراح سانت إتيان

وعاد ستراسبورغ الى سكة الانتصارات وعمق جراح سانت اتيان صاحب المركز الHخير عندما أكرم وفادته 5-1.



وسجل ماكسيم لومارشان (26) وزايدو يوسف (38 خطأ في مرمى فريقه) وكيفن غاميرو (69) ولودوفيك أجورك (73) والسنغالي حبيب ديالو (85) في حين سجل الدولي التونسي وهبي الخزري الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأكمل سانت إتيان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 اثر طرد يوسف الذي أصبح أول لاعب يسجل بالخطأ في مرمى فريقه ويطرد منذ علي سيسوكو في الأول من أيار/مايو 2011 مع فريقه ليون في المباراة ضد تولوز.

وحقق رين فوزا كبيرا على مضيفه متز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها غايتان لابورد (24) والغاني كمال الدين سليمانا (37) ومارتان تيرييه (45).

وهي المباراة الرابعة تواليا التي يهز فيها لابورد الشباك وبات أول لاعب من رين يحقق هذا الانجاز منذ السويسري ألكسندر فراي في آب/أغسطس 2004.

وتعادل بوردو مع نانت بهدف للكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ (62) مقابل هدف للاسباني بيدرو شيريفيا (75)، وبريست مع رينس بهدف لفرانك هونورا (74) مقابل هدف للبلجيكي فوت فايس (12).

