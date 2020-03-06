تأجيل مباراة ستراسبورغ وباريس سان جرمان بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة عن إرجاء المباراة التي كانت مقررة بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر ومضيفه ستراسبورغ السبت بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الرابطة "بناء على أمر من محافظة با-ران بشأن انتشار فيروس كورونا... ستتأجل (المباراة)"، بين سان جرمان ومضيفه ستراسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين، لتكون اول مباراة يتم إرجاؤها في دوري الدرجة الاولى منذ وصول الفيروس الى البلاد.

وكانت مباراة شانبلي ولومان من الدرجة الثانية هي الوحيدة التي تأثرت بالفيروس وفد أقيمت الجمعة خلف ابواب موصدة في مدينة بوفي في محافظة واز الاكثر تضررا في البلاد.

وما سرّع في اتخاذ قرار الإرجاء، إعلان السلطات الجمعة عن تكاثر الحالات المشخصة ايجابيا بالفيروس في هون-ران، المتاخمة لبا-ران حيث مدينة ستراسبورغ.

وتابع بيان محافظة بان-ران "وصول 26 الف مشجع الى ملعب مينو، حيث سيأتي ربعهم من هو-ران، هو عامل من المرجح أن يساهم في تفشي كوفيد-19".

وبعد دقائق قليلة على البيان، أعلن رئيس الوزراء ادوار فيليب إغلاق دور الحضانة والمؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما في مقاطعتي واز وهون-ران حيث الفيروس "يتفشى بسرعة كبيرة".

ويأتي هذا التأجيل قبل خمسة ايام على لقاء سان جرمان، متصدر الدوري، مع بوروسيا دورتموند الالماني في "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

ووفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا، فيما أصيب 577.

وتأجل ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/ابريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول/اكتوبر،

لما ان السلطات اتخذت قرار إلغاء كل المناسبات في الاماكن المغلقة التي تضم اكثر من خمسة آلاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس.