بوردو يفرمل رين ويعزز آماله بالبقاء

وتلقى رين ضربة موجعة في الدقيقة الثامنة بطرد لاعب وسطه ستيفن نزونزي بسبب تدخل قوي على المهاجم الواعد سيكو مارا (18 عاما).

واستغل بوردو النقص العددي بعد ثلاث دقائق وسجل هدفه الوحيد عبر مارا بالذات مفتتحا باكورة أهدافه مع الفريق في أول مباراة له أساسياً في التشكيلة.

ووضع بوردو حدًا لخمس هزائم متتالية محققا فوزه الحادي عشر هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة معززا حظوظه بالبقاء، وألحق الخسارة الأولى برين بعد ثلاثة انتصارات متتالية وحرمه من الاقتراب أكثر من المركزين المؤهلين الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وفشل رين في استغلال تعثر مرسيليا أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وخسارة لانس أمام مضيفه باريس سان جرمان 1-2 السبت وبالتالي انتزاع المركز الخامس منهما.

وتجمد رصيد رين عند 54 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف لانس ومرسيليا.

وبدورهما حقق كل من لوريان السابع عشر ونانت الثامن عشر انتصاراً غاية في الأهمية الأول على ضيفه أنجيه بهدفين نظيفين سجلهما يوان ويسا (44 من ركلة جزاء) وفابيان لوموان (48)، والثاني على مضيفه بريست بأربعة أهداف للنيجيري موزيس سايمون (15) ولودوفيك بلاس (27) والمغربي الاصل عمران لوزا (56) والمالي خليفة كوليبالي (62 من ركلة جزاء) مقابل هدف لرومان فيفر (83).

ولعب أنجيه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 اثر طرد لاعب وسطه المالي لاسانا كوليبالي، قبل أن يتساوى الفريقان عددا في الشوط الثاني عقب طرد مدافع لوريان جوليان لابورت (51).

ورفع لوريان رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر، ونانت الى 34 نقطة في المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء.

ومني ديجون، أول الهابطين الى الدرجة الثانية، 5-1.

وتعادل نيم مع رينس بهدفين لرينو ريبار (47) والسنغالي موسى كونيه (72) مقابل هدفين لناتانيال مبوكو (30) وأليكسيس فليبس (80).

