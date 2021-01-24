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الدوري الفرنسي

بوردو سابعاً مؤقتاً بثنائية هوانغ

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تمكن نادي بوردو بفضل ثنائية لاعبه الكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو من الصعود موقتاً إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على أنجيه 2-1 في ختام المرحلة الحادية والعشرين الأحد.

AFP

بهذا الفوز الثالث على التوالي، عاد بوردو إلى المركز السابع بـ32 نقطة، بالتساوي مع مرسيليا الذي يملك مباراة أقل في المركز السادس بعد خسارته السبت أمام موناكو 3-1.

وسجل هوانع هدفيه مبكراً في الدقيقتين 8 و11، وهي الثنائية الأولى له منذ قدومه إلى الفريق عام 2019.

لكن رغم ذلك، كان أنجيه هو المسيطر على مجريات المباراة، لكن أنجيه كان هو الذي سيطر على البقية، ولولا تألق حارس بوردو بينوا كوستيل لكان أدرك الفريق المضيف التعادل في أكثر من مناسبة.

وقلص أنجيلو فولجيني النتيجة لأنجيه في الشوط الأول، بضربة حرة مباشرة رائعة أسكنها في الشباك (39).

وبالتالي، مني أنجيه بخسارته الثالثة توالياً، وتراجع موقتاً إلى المركز التاسع مع 30 نقطة.                   

الدوري الفرنسي بوردو أنجيه
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