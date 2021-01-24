بوردو سابعاً مؤقتاً بثنائية هوانغ

بهذا الفوز الثالث على التوالي، عاد بوردو إلى المركز السابع بـ32 نقطة، بالتساوي مع مرسيليا الذي يملك مباراة أقل في المركز السادس بعد خسارته السبت أمام موناكو 3-1.

وسجل هوانع هدفيه مبكراً في الدقيقتين 8 و11، وهي الثنائية الأولى له منذ قدومه إلى الفريق عام 2019.

لكن رغم ذلك، كان أنجيه هو المسيطر على مجريات المباراة، لكن أنجيه كان هو الذي سيطر على البقية، ولولا تألق حارس بوردو بينوا كوستيل لكان أدرك الفريق المضيف التعادل في أكثر من مناسبة.

وقلص أنجيلو فولجيني النتيجة لأنجيه في الشوط الأول، بضربة حرة مباشرة رائعة أسكنها في الشباك (39).

وبالتالي، مني أنجيه بخسارته الثالثة توالياً، وتراجع موقتاً إلى المركز التاسع مع 30 نقطة.