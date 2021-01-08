بوتشيتينو لتحقيق أول فوز مع باريس سان جيرمان

اعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن حصوله على منصبه الجديد على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد كان بمثابة هدية من "سانتا كلوز"، لكنه أدرك مباشرة حجم المهمة الموكلة إليه بعد خوض مباراته الرسمية الأولى له ضد سانت اتيان والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسيخوض الفريق الباريسي المباراة الأولى بإشراف بوتشيتينو على ملعب "بارك دي برانس" السبت ضد بريست التي ستشهد على الأرجح عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق بعد إصابة في الكاحل أبعدته حوالي الشهر عن الملاعب.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الترتيب متخلفاً بفارق 3 نقاط عن ليون المتصدر.

وأعرب بوتشيتينو مدرب ساوثهامبتون وتوتنهام الانكليزيين سابقاً عن خيبة أمله بعد التعادل ضد سانت إتيان بقوله "نقطة واحدة ليست كافية، لكن في ظل الظروف التي نعيشها يتعين علينا القبول بها".

وأضاف "ثمة جوانب عدة يتعين علينا العمل عليها اذا أردنا تحقيق أشياء كبيرة".

وتابع "لست قلقاً، لا نملك الكثير من الوقت لكن في المقابل يضم الفريق نوعية عالية من اللاعبين".

لاعب تحت المجهر



لا تزال الفرصة قائمة أمام الهولندي ممفيس ديباي جناح ليون للانضمام إلى برشلونة الإسباني قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الصفقة فشلت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي علماً بأن عقده ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل أي أنه سيصبح لاعباً حراً حينها، بيد أن أنصار ليون يأملون أن يبقى ديباي في صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على اللقب.

ولدى سؤاله عن مستقبله أجاب ديباي بعد المباراة "يجب أن نستفيد من تواجدي هنا ربما حتى نهاية الموسم. لدينا فريق رائع، هذا كل ما أستطيع قوله".

