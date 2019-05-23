بطولة فرنسا: نزيف المدربين قبل انتهاء الموسم

أعلن جان-لوي غاسيه الثلاثاء رحيله عن سانت اتيان، ثم جاء دور رودي غارسيا وجوسلان غورفينيك في مرسيليا وغانغان الاربعاء.

قال رودي غارسيا الذي يحتل فريقه المركز السادس وفشل في ايصاله الى المسابقات الاوروبية "قررت الرحيل، اقترحت هذا الحل عل رئيسي وقبله".

ومع رحيل غارسيا، اشتعلت بورصة التوقعات مع اسماء الارجنتيني غابريال هاينتسه لاعب مرسيليا وباريس سان جرمان السابق، كلود بوييل والبرتغالي اندريه فياش-بواش، من دون نسيان الإسباني رافايل بينيتيز صاحب المسيرة الغنية مع ليفربول وتشلسي الإنكليزيين وانتر ونابولي الإيطاليين وريال مدريد الإسباني.

قبل ساعات قليلة وفي منطقة قاع الترتيب، أعلن غانغان رحيل قائد الاوركسترا غورفينيك "باتفاق مشترك"، بعد فشله في ابقاء الفريق ضمن الدرجة الاولى.

قد يغري الانتقال الى الخارج لاعب وسط رين ونانت السابق، برغم امكانية البقاء ضمن الدوري الفرنسي للدرجة الأولى أو الثانية.

وبعد موسم استثنائي، أعلن غاسيه رحيله عن سانت اتيان معززا بايصال الفريق الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

اسماء خلافته لا تصنع ضجيجا كبيرا كما في مرسيليا، ويتقدمها مساعده غيزلان برينتان وجوليان سابليه الذي أشرف على الفريق بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2017.

خليلودزيتش وستيفان

في منتصف نيسان/أبريل الماضي، كان مدرب ليون برونو جينيزيو يعلن انتهاء مشواره في ختام الموسم.

استبدله الرئيس جان-ميشال أولاس بالبرازيلي سيلفينيو فيما يلعب مواطنه جونينيو دور المدير الرياضي.

يتخوف البعض من قلة خبرة جونينيو (44 عاما) الذي ترك فرنسا عام 2009 وعمل محللا في البرازيل. منذ رحيله، تغير الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا كثيرا.

أما سيلفينيو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني وارسنال الإنكليزي، فلم يلعب في فرنسا ولا يتحدث لغتها.

حاول أولاس تهدئة الخواطر "لا يملك خبرة المدرب الرئيس، لكن من دون مقارنته مع زيدان، رأينا انه بمقدور اللاعبين الكبار الانخراط سريعا في مشاريع طموحة".

والى الرباعي الذي قرر ترك فريقه، لا تبدو العلاقة جيدة بين البوسني وحيد خليلودزيتش ورئيس نادي نانت فالديمار كيتا.

وفي رين، يبدو جوليان ستيفان مترددا بعد قيادة فريقه الى الدوري الاوروبي والتتويج بالكأس المحلية "يجب أن ابقى وفيا لنادي وعائلة بينو التي وثقت بي دائما، لكن اذا كانت هناك أسباب تدفعني للتفكير بما يمنعني من قيادة المشروع، يجب التفكير جيدا آنذاك".

وكان باريس سان جرمان ضمن الحفاظ على لقبه وتأهل الى دوري ابطال اوروبا مع وصيفه ليل، فيما يخوض ليون الدوري التمهيدي الثالث من دوري الابطال.

وتأهل سانت اتيان الى دور المجموعات في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مع رين بطل الكأس، فيما يخوض ستراسبورغ بطل كأس الرابطة الدور التمهيدي الثاني في يوروبا ليغ.

ويحل سان جرمان البطل ضيفا على رينس حيث يأمل في معادلة رقمه وتحقيق 30 انتصارا في موسم واحد.

وتتركز الانظار على مهاجمه الشاب كيليان مبابي، حيث يأمل الدولي الشاب معادلة رصيد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 36 هدفا لإحراز جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف اوروبي. لكن مهاجم موناكو السابق يبتعد بفارق اربعة اهداف عن "البعوضة" ما يصعب من مهمته.

