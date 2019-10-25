بطولة فرنسا: مبابي العائد بقوة يقود سان جيرمان ضد مرسيليا

وضرب مبابي بطل العالم في صفوف منتخب فرنسا عام 2018 بقوة لدى مشاركته احتياطيا في مباراة فريقه ضد كلوب بروج حيث نجح في تسجيل ثلاثية على مدى 22 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا. وبحسب احصائية وكالة "أوبتا" فإن آخر لاعب شارك احتياطيا وسجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا كان الإسباني خوسيبا يورنتي لصالح فياريال عام 2008.

وقال مبابي عن تلك المباراة "كنت أريد المشاركة فيها أساسيا، لكن المدرب اتخذ قراره ويتعين علي احترام ذلك".

وأضاف "كنت أريد المشاركة وجعل مهمة المدرب صعبة في عدم اختياري أساسيا".

واعتبر توخيل بأن عدم إشراك مبابي أساسيا كان لحماية نجمه من خوض مباراة بأكملها بعد عودته من الإصابة وقال في هذا الصدد "أريد دائما إشراكه وهو يعلم ذلك، لكنه يعود من إصابة ويتعين علينا أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

ولا شك بأن مبابي سيشارك أساسيا في مواجهة مرسيليا بعد أن استعان به مدربه الألماني توماس توخيل لدقائق معدودة في المباريات الأخيرة بعد عودته من إصابة بتمزق عضلي غاب على إثره حوالي ستة أسابيع عن الملاعب.

ومن المتوقع أن يواصل توخيل ثقته بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على حساب الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد أن سجل الأول في مبارياته فريقه الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات على أن يكمل مواطنه آنخل دي ماريا المتألق بدوره الجبهة الهجومية لا سيما في غياب النجم البرازيلي نيمار المبتعد عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.

وأشاد توخيل بإيكاردي بقوله "إنه يبذل جهودا كبيرة، يتميز بالانضباط، يملك فنيات عالية ويتمتع بذكاء كبير من الناحية التكتيكية".

ويبحث مرسيليا الذي يحتل المركز الرابع بإشراف مدربه البرتغالي أندري فياش بواش ويتخلف بفارق 8 نقاط عن سان جيرمان، إلى تحقيق فوز يقرّبه أكثر من كوكبة الطليعة.

واعتبر فياش بواش بأن فريقه يخوض مواجهة صعبة بقوله "باريس سان جيرمان ينتمي إلى كوكب آخر. هذا رأيي، نظرا للاستثمارات التي قاموا بها في السنوات الماضية فإن +لو كلاسيك+ بات شيئا من الماضي".

وأضاف "هذا لا يعني بأننا لن نحاول فعل شيء ما، نحن نحلم بالفوز لكننا نواجه فريقا من كوكب آخر".

ويعود إلى صفوف مرسيليا نجمه ديميتري باييت بعد إصابة أبعدته شهرا عن الملاعب.

وإذا كانت المواجهة بين سان جيرمان ومرسيليا غير متكافئة في الأعوام الأخيرة نظرا للسيطرة شبه المطلقة للأول على البطولات المحلية، فإن المواجهات بين الفريقين غالبا ما تكون نارية.

ليون الجريح



وسيحاول ليون تحقيق أول فوز له منذ فترة طويلة وذلك عندما يستقبل متز.

ويعوّل ليون على مهاجميه الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي للعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات حيث سجل الأول 4 أهداف والثاني 6 أهداف من أصل 14 سجلها فريقهما الذي يحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

واستعان ليون بخدمات المدرب رودي غارسيا خلفا للبرازيلي سيلفينيو لكن الفريق سقط في فخ التعادل على أرضه مع ديجون محليا قبل أن يخسر أمام بنفيكا البرتغالي 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

