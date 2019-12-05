بطولة فرنسا: ليون لاستعادة التوازن قبل الحسم القاري



يسعى ليون إلى استعادة توازنه بسرعة عندما يحل ضيفا على نيم الجريح الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وسقط ليون أمام ضيفه ليل صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، وهو يعول ومدربه رودي غارسيا على مواجهة نيم خاصة من الناحية المعنوية كون الفريق تنتظره قمة حاسمة الثلاثاء المقبل أمام ضيفه لايبزيغ الألماني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليون يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري والبقاء ضمن دائرة الاندية المطاردة لباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين.

واعترف غارسيا بأن الخسارة أمام ليل كانت بمثابة "فرملة"، مضيفا "لا نستحق الفوز ولكننا لا نستحق الخسارة أيضا في مباراة تكتيكية جدا".

وأضاف "لم ننجح في موصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث تواليا وبالنسبة للترتيب فإن الدوري لا يزال طويلا. وعندما نفشل في تحقيق الفوز يجب أن نتعلم أيضا ألا نخسر".

وتبدو مهمة ليون سهلة نسبيا أمام نيم التاسع عشر قبل الأخير والذي استقبلت شباكه نصف دزينة نظيفة من الأهداف أمام بوردو الثلاثاء، لكن تفكير لاعبيه سيكون على مباراة الثلاثاء ضد لايبزيغ.

ويتساوى ليون في المركز الثاني مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي منافسه الوحيد على البطاقة الثانية المؤهلة الى ثمن النهائي عن المجموعة السابعة بعدما ضمن لايبزيغ بطاقتها الأولى.

ويحتاج ليون إلى الفوز لانتزاع بطاقته وصدارة المجموعة كونه تغلب على لايبزيغ في عقر داره 2-صفر في الجولة الأولى، كما أن التعادل سيمنحه بطاقة الدور الثاني شريطة خسارة زينيت سان بطرسبورغ امام مضيفه بنفيكا البرتغالي.



ويملك ليل فرصة انتزاع الوصافة ولو مؤقتا عندما يستضيف بريست الثاني عشر الجمعة.

وبات الدوري يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لليل بعد خروجه خالي الوفاض من المسابقتين القاريتين: دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويحتل ليل المركز الرابع الأخير في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة برصيد نقطة واحدة بفارق تسع نقاط خلف أياكس أمستردام الهولندي متصدر المجموعة الثامنة، وسبع نقاط خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي الإنكليزي، وبالتالي تبخرت آماله حتى في انهاء الدور الاول في المركز الثالث المؤهل لمسابقة الـ"يوروبا ليغ".

ويحل ليل ضيفا على تشلسي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة في مباراة هامشية بالنسبة له ومهمة للفريق اللندني كونها بطاقة عبوره إلى ثمن النهائي في حال فوزه وحتى تعادله شرط خسارة فالنسيا أمام ضيفه أياكس أمستردام.

وعلق مدربه كريستوف غالتييه عقب الفوز على ليون قائلا "تنفسنا الصعداء بهذا الفوز الثمين خارج القواعد. كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز الثاني تواليا والارتقاء في جدول الترتيب".

وأضاف "الانتصارات مهمة في هذه الفترة التي نخوض فيها مباريات كثيرة".

وتبرز قمتان في هذه المرحلة، الأولى السبت بين مونبلييه السادس وضيفه باريس سان جرمان المتصدر، والثانية الأحد بين مرسيليا الثاني وضيفه بوردو الثالث.

ويدرك سان جرمان جيدا أهمية النقاط الثلاث امام مضيفه مونبلييه، بطل 2012، كونها ستبقيه على الاقل على بعد خمس نقاط من مرسيليا مطارده المباشر مع مباراة مؤجلة ضد موناكو، كون تعثره سيمنح الفريق الجنوبي الذي حقق خمسة انتصارات متتالية من سقوطه أمام سان جرمان بالذات صفر-4 في المرحلة الحادية عشرة، فرصة تقليص الفارق وتشديد الخناق عليه.