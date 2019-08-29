بطولة فرنسا: سان جرمان في ضيافة متز

يحل باريس سان جرمان من دون قوته الهجومية الضاربة المؤلفة من الثنائي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابين ضيفا على متز الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وأغلب الظن بان النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن المباراة أيضا وسط تقارير عن قرب عودته الى صفوف برشلونة الاسباني قبل اقفال باب الانتقالات في الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل علما بانه لم يخض اي مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم خوفا من اصابة قد تعرقل عملية انتقاله.

واصيب ثنائي خط الهجوم في المباراة ضد تولوز الاسبوع الماضي حيث خرج كافاني (32 عاما) في الدقيقة 16 ومبابي (20 عاما) في الدقيقة 66.

وأكد نادي العاصمة الفرنسية أن مبابي سيغيب لأربعة أسابيع، بينما سيبتعد كافاني عن الملاعب لثلاثة أسابيع مشيرا الى ان الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعبان، أظهرت إصابة على مستوى الورك الأيمن لكافاني وتمزقًا في العضلية الخلفية للفخذ الأيسر لمبابي.

ويعتبر غياب المهاجمين نكسة كبيرة لسان جرمان لأن مبابي كان هداف الدوري الموسم برصيد بتسجيله 33 هدفا في حين سجل كافاني 18 هدفا علما بأنه غاب حوالي الشهرين عن الملاعب في القسم الثاني من الدوري لإصابة بتمزق عضلي في الفخذ. كما ان المهاجم الاوروغوياني هو أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان برصيد 195 هدفا في مختلف المسابقات بينها 136 في الدوري.

وسيعول مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل بالتالي على المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي حل بدلا من كافاني ضد تولوز ونجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز صريح لفريقه 4-صفر، على ان يشرك الأرجنتيني انخل دي ماريا والاسباني بابلو سارابيا على الجناحين.

ولم تكن بداية سان جرمان مثالية هذا الموسم لانه خسر مبكرا امام رين في الجولة الثانية علما بأن الاخير، بطل كأس فرنسا الموسم الماضي، يتصدر بالعلامة الكاملة بفارق ثلاث نقاط عن كل من ليون وسان جرمان.

ويسعى ليون الى استعادة نغمة الفوز بعد خسارته في الجولة الثالثة امام مونبلييه صفر-1 علما بانه خاض 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه المالي يوسف كوني عندما يستضيف نيس.

واستهل ليون الموسم بقوة اذ عاد من موناكو بفوز لافت بثلاثية نظيفة، قبل ان يدك شباك انجيه بستة اهداف نظيفة.

ومرة جديدة سيكون اعتماد مدربه الجديد البرازيلي سيلفينيو على ثنائي خط المقدمة موسى ديمبيلي والهولندي ممفيس ديباي اللذين سجلا ستة (ثلاثة بالتساوي) من اهداف فريقهما التسعة حتى الان.

فوز رابع تواليا لرين؟

وسيحاول رين تحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستقبل نيس الاحد. ويقدم رين عروضا لافتة في الاشهر الاخيرة بقيادة مدربه الشاب جوليان ستيفان نجل غي ستيفان مساعد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان.

وكان رين حرم سان جرمان من الثنائية المحلية الموسم الماضي بفوزه عليه في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح قبل ان يتغلب عليه في الدوري مطلع الموسم الحالي علما بانه لا يضم نجوما من الصف الاول في تشكيلته.

واشاد ستيفان بلاعبيه بقوله "يلعب فريقي ببراغماتية، بصلابة وبفعالية، هذه العوامل ساهمت في تحقيق ثلاثة انتصارات منذ بداية الموسم الحالي ولا شك بان ذلك سيساعد من ناحية ارتفاع معدل الثقة بالنفس".

واضاع "ثمة الكثير يمكن تحسينه لكننا سعداء بهذا الحافز في بداية الدوري".

وتقام السبت اربع مباريات، فيلتقي ليون مع بوردو، نانت مع مونبلييه، نيم مع بريست، انجيه مع ديجون وتولوز مع اميان، وتختتم المرحلة الاحد، فيلتقي رينس مع ليل، ستراسبورغ مع موناكو ومرسيليا مع سانت اتيان.