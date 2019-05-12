بطولة فرنسا: رين يرسل غانغان الى الدرجة الثانية

ودخل غانغان الذي فاجأ الجميع باقصائه باريس سان جرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي من كأس الرابطة في طريقه الى النهائي حيث خسر أمام ستراسبورغ بركلات الترجيح، الى هذه المباراة وهو في ذيل الترتيب بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان.

وبتعادله أمام مضيفه رين بهدف لألكسندر مندي (87) مقابل هدف للسنغالي إسماعيلا سار (15) في مباراة أضاع في ثوانيها الأخيرة (90+2) فرصة الفوز باهداره ركلة جزاء عبر ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، حسمت البطاقة الأولى الى الدرجة الثانية التي يعود اليها غانغان بعد ستة مواسم متتالية في دوري الكبار الذي غاب عنه منذ موسم 2003-2004 قبل أن يسجل عودته اليه في موسم 2012-2013.

ولن تحسم هوية الهابطين الآخرين الى الدرجة الثانية حتى المرحلة الأخيرة، إذ يتساوى كاين الثامن عشر مع موناكو السابع عشر ولكل منهما 33 نقطة قبل مرحلتين على ختام الموسم، فيما يتخلف عنهما ديجون التاسع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط لكن بانتظاره مباراة صعبة للغاية السبت المقبل في ملعب باريس سان جرمان البطل.

ويلعب لاحقا ليل مع بوردو في مباراة هامة للأول لأنه سيحسم من خلالها الوصافة وبطاقة التأهل المباشر الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك لتقدمه حاليا بفارق 6 نقاط عن ليون الثالث الذي يحل بدوره ضيفا على مرسيليا السادس.