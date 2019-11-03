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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

بطولة فرنسا: بوردو يعود الى سكة الانتصارات ويحرم نانت الوصافة

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AFP

عاد بوردو الى سكة الانتصارات وحرم ضيفه نانت من استعادة المركز الثاني، وذلك بفوزه عليه 2-صفر الاحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق بوردو فوزه الاول في الـ "ليغ 1" بعد خسارتين في المرحلتين السابقتين امام سانت إتيان صفر-1 وليل بثلاثية نظيفة، وتقدم للمركز السابع برصيد 18 نقطة.

في المقابل مني فريق الـ "كاناري" بخسارته الثالثة تواليا في الدوري بعد سقوطه امام متز وموناكو بنتيجة واحدة صفر-1، وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع مرسيليا الرابع، وبفارق نقطة عن أنجيه الذي أصبح ثانيا السبت بفوزه على ستراسبورغ 1-صفر.

وافتتح بوردو التسجيل عبر مهاجمه الغيني فرانسوا كامانو بعد تمريرة من الكوري الجنوبي هوانغ يو-جو (37). 

وهو الهدف الاول لكامانو في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، والـ 32 في 156 مشاركة في الـ "ليغ1".

واضاف اصحاب الارض الهدف الثاني عبر يو - جو الذي سدد بيمناه كرة من 25 مترا اصطدمت بالعارضة ودخلت مرمى الحارس ألبان لافون الذي لم يحرك ساكنا (57)، ليسجل الكوري الجنوبي هدفه الثالث هذا الموسم.                                     

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