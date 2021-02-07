وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي اوي-جو هوانغ في الدقيقة 56، لكن بريست قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين في مدى خمس دقائق عبر ستيف مونييه (80) ورومان فيفر (85).

​​​وهي الخسارة الثالثة على التوالي لبوردو الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة بفارق نقطتين أمام بريست.



وخاض موناكو مباراة مجنونة مع مضيفه نيم تقدم فيها موناكو بهدفين نظيفين حملا توقيعي الروسي الكسندر غولوفين (3 و12) قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل 2-2 بفضل لوكا دو (23) والجزائري زين الدين فرحات (32).

وتقدم فريق الإمارة مرة جديدة بهدفين رافعاً النتيجة إلى 4-2 بفضل هدف ثالث لغولوفين (62) والالماني كيفن هولاند (78) ليرد نيم بهدف للسويدي نيكلاس الياسون (81) من دون ان يتمكن من الخروج بنقطة.

وأكرم مونبلييه وفادة ديجون فتغلب عليه 4-2 جاءت جميع أهداف مونبلييه في الشوط الثاني عن طريق ثنائية لغايتان لابورد (48 و56) وتيجي سافانييه (61) وبيتار سكوليتيتش (90)، في حين سجل هدفي ديجون سينو كوليبالي (5) ووموسى كوناتي (88 من ركلة جزاء).

وأكمل ديجون المباراة بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 69 لطرد صاحب الهدف الاول.

وفي مباراتين أخريين، تغلب نيس على أنجيه بثلاثية نظيفة وسانت إتيان على ميتز 1-صفر.