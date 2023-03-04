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بالصور - باريس سان جيرمان يحتفي بهدافه التاريخي مبابي

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احتفى باريس سان جيرمان بهدافه التاريخي النجم كيليان مبابي بعد أن دوّن أمام نانت هدفه رقم 201 مع النادي الباريسي متخطياً الأوروغوياني إدينسون كافاني برصيد 200 هدف.

Reuters

 

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