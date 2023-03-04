بالصور - باريس سان جيرمان يحتفي بهدافه التاريخي مبابي من قبل beIN SPORTS March 4, 2023 23:46 احتفى باريس سان جيرمان بهدافه التاريخي النجم كيليان مبابي بعد أن دوّن أمام نانت هدفه رقم 201 مع النادي الباريسي متخطياً الأوروغوياني إدينسون كافاني برصيد 200 هدف. Reuters 🏆⚽️ 201 ⚽️🏆 باريس سان جيرمان يُكرم نجمه كيليان مبابي بجائزة الهداف التاريخي للنادي كم هدفاً سيسجله رفقة النادي الباريسي؟ 🤔✍️#باريس_سان_جيرمان#beINTERACT | #PSG | #Mbappé pic.twitter.com/Xmc8BVweO3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023 باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي السابق باريس سان جيرمان يستعد لبايرن اقرأ التالي - آخر الأحداث March 4, 2023 23:46 باريس سان جيرمان يحتفي بهدافه التاريخي مبابي March 4, 2023 22:59 باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت March 4, 2023 22:35 مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان March 4, 2023 20:29 التعادل يحسم ديربي الشمال بين لونس وليل March 4, 2023 08:37 باريس سان جيرمان يخوض مواجهة مهمة أمام نانت March 3, 2023 22:54 التعادل الإيجابي يحسم مباراة نيس وأوكسير February 27, 2023 15:02 غالتييه يعلن غياب كيمبيمبي حتى نهاية الموسم February 27, 2023 14:04 ناصر غانم الخليفي يثني على أداء مبابي February 26, 2023 22:18 سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بفضل ميسي ومبابي February 26, 2023 17:52 أوكسير يواصل صحوته على حساب لوريان