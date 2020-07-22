باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الرسمي لموسم 2020-2021



ويحيي القميص الجديد لفريق العاصمة الفرنسية ذكرى تأسيس النادي التي تعود لعام 1970.

وتم استيحاء فكرة القميص تخليداً لذكرى الزي التاريخي للفريق الباريسي الذي أنجزه المصمم الفرنسي الشهير دانيال هيشتر الذي تولّى مقاليد الفريق في السبعينات.

أما القميص الثاني فيستحضر ذكريات فترة التسعينات عندما أحرز سان جيرمان لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1996.

وقال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان: "ربما لا توجد طريقة مناسبة للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس باريس سان جيرمان أفضل من العودة لهذا التصميم الرائع".

وأضاف: "يبرز هذا القميص التاريخي أسلوب وشغف وطموح وطاقة هذا النادي الفريد، سفير باريس، مدينة النور. نحن مؤسسة شابة ترعى ارتباطها العميق بجذورها وتراثها المرموق. كما أنني ممتن للغاية لأسلافي الذين سمحوا، بشجاعة وخيال، لهذا النادي بالنمو وأن يصبح الأكثر تتويجاً وشعبية في كرة القدم الفرنسية ".