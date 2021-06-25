باريس سان جيرمان يفتتح مشواره في الدوري الفرنسي بمباريات سهلة



ويبدأ باريس سان جيرمان وصيف الدوري الفرنسي حملة استعادة اللقب في الثامن من أب/أغسطس المقبل بمواجهة تروا الصاعد من الدرجة الثانية خارج الأرض.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته الثانية على أرضه أمام ستراسبورغ الخامس عشر في الموسم الفائت قبل أن يحل ضيفاً على كل من بريست السابع عشر ورانس الرابع عشر في الموسم المنصرم أيضاً.

وقد تساعد القرعة الحالية باريس سان جيرمان على الدخول بقوة في سباق الفوز باللقب خاصة وأنّه صاحب الحظوظ الأقوى للتتويج بالدوري الفرنسي الموسم القادم.

وستكون المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وليل بطل الدوري الفرنسي في الواحد والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

📅 Découvrez le calendrier du Paris Saint-Germain en @Ligue1UberEats pour la saison 2021/22.



Quel match attendez-vous le plus ? 🤔#CalendrierL1xPSG pic.twitter.com/f2bYBsZ2VR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021



