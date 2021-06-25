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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يفتتح مشواره في الدوري الفرنسي بمباريات سهلة

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ستكون المباريات الأولى لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي "سهلة على الورق" بحسب القرعة التي صدرت اليوم الجمعة.

AFP


ويبدأ باريس سان جيرمان وصيف الدوري الفرنسي حملة استعادة اللقب في الثامن من أب/أغسطس المقبل بمواجهة تروا الصاعد من الدرجة الثانية خارج الأرض.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته الثانية على أرضه أمام ستراسبورغ الخامس عشر في الموسم الفائت قبل أن يحل ضيفاً على كل من بريست السابع عشر ورانس الرابع عشر في الموسم المنصرم أيضاً.

وقد تساعد القرعة الحالية باريس سان جيرمان على الدخول بقوة في سباق الفوز باللقب خاصة وأنّه صاحب الحظوظ الأقوى للتتويج بالدوري الفرنسي الموسم القادم.

وستكون المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وليل بطل الدوري الفرنسي في الواحد والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 


 

تروا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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