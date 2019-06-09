باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نجمه نيمار

وتعرض نيمار للإصابة في المباراة الدولية الودية التي جمعت البرازيل بمنتخب قطر (2-0) في برازيليا بعد 16 دقيقة فقط ليغادر الملعب بعدها وهو يعرج ويتألم رغم محاولته التحامل عليها.

وذكر النادي الباريسي، الذي قام الجمعة بإرسال طبيبين إلى البرازيل لتقديم تقرير مفصل حول الوضع الصحي لنجمه الأغلى في العالم: "تم تشخيص تمزق في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن دون الإشارة لأي عملية جراحية".

وأضاف البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية: "عودة مهاجم باريس سان جيرمان يجب أن تتم في غضون أربعة أسابيع".

ويوضح البيان أنّ نيمار سيعاود نشاطه الاعتيادي في ناديه قبل استئناف منافسات الدوري الفرنسي في الأسبوع الموافق للعاشر من آب/أغسطس.

وانتشرت بعض المخاوف منذ إعلان إصابة نيمار من طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو الأسمر، الخميس الماضي والتي تأكد على إثرها غياب نجم الـ"سيلساو" عن كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بعد أيام.

وتعود هذه المخاوف لتعرض نيمار لتمزق في نفس المكان (أربطة الكاحل الأيمن) في كانون الثاني/يناير الماضي وهو ما أجبره على الغياب لشهرين كاملين أهدر فيها فرصة الحضور في مباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.