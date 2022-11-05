باريس سان جيرمان يعلن غياب ليونيل ميسي عن مواجهة لوريان

من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 13:06 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة الأحد ضد لوريان بسبب التهاب في وتر العرقوب على أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.