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الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعلن غياب ليونيل ميسي عن مواجهة لوريان

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة الأحد ضد لوريان بسبب التهاب في وتر العرقوب على أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.

AFP
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي
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