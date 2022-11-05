باريس سان جيرمان يعلن غياب ليونيل ميسي عن مواجهة لوريان من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 13:06 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة الأحد ضد لوريان بسبب التهاب في وتر العرقوب على أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل. AFP باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي السابق لا غالب ولا مغلوب بين تروا وأو اقرأ التالي - آخر الأحداث November 5, 2022 13:06 باريس سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مواجهة لوريان November 4, 2022 23:12 لا غالب ولا مغلوب بين تروا وأوكسير October 30, 2022 15:15 أوكسير يحقق المطلوب وليون يتجاوز ليل October 29, 2022 18:40 باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي October 28, 2022 20:34 لونس ينفرد مؤقتاً بالمركز الثاني بثلاثية أوبندا October 28, 2022 10:37 لونس لمواصلة تقديم عروضه الجيدة من بوابة تولوز October 24, 2022 15:43 موكيلي في لقاء خاص مع beIN SPORTS October 23, 2022 23:21 مهرجان تهديفي كبير في مباراة ليل وموناكو October 23, 2022 19:45 رين يفوز ولوريان يتعثر October 22, 2022 23:11 لونس يفاجئ مارسيليا ويصعد لمركز الوصافة مؤقتاً