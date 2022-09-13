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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي لنحو 6 أسابيع

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سيغيب مدافع باريس سان جيرمان بريسنيل كيمبيمبي الذي خرج مصاباً السبت أمام بريست ضمن المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي "لنحو ستة أسابيع"، بحسب ما أعلن حامل اللقب الثلاثاء.

AFP

وقال باريس سان جيرمان في بيان إنه "بعدما كان ضحية إصابة في أوتار الركبة اليسرى، لن يكون بريسنيل كيمبيمبي متاحاً لمدة ستة أسابيع تقريباً. سيعاد تقييم حالته في غضون ثمانية أيام".

هذا الغياب الطويل يأتي بوقع سيء على كيمبيمبي والمنتخب الفرنسي قبل نحو شهرين فقط من كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ومن المقرر أن يعلن مدرب "الديوك" ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته التي ستخوض دوري الأمم الأوروبية نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وبعد تدخّل على لاعب بريست إيرفين كاردونا (90+1)، بقي كيمبيمبي على الأرض لفترة طويلة عندما خاطر بالحصول على بطاقة صفراء ثانية كادت تعرّضه للطرد.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بريسنل كيمبيمبي
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