باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي لنحو 6 أسابيع

وقال باريس سان جيرمان في بيان إنه "بعدما كان ضحية إصابة في أوتار الركبة اليسرى، لن يكون بريسنيل كيمبيمبي متاحاً لمدة ستة أسابيع تقريباً. سيعاد تقييم حالته في غضون ثمانية أيام".

هذا الغياب الطويل يأتي بوقع سيء على كيمبيمبي والمنتخب الفرنسي قبل نحو شهرين فقط من كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ومن المقرر أن يعلن مدرب "الديوك" ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته التي ستخوض دوري الأمم الأوروبية نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وبعد تدخّل على لاعب بريست إيرفين كاردونا (90+1)، بقي كيمبيمبي على الأرض لفترة طويلة عندما خاطر بالحصول على بطاقة صفراء ثانية كادت تعرّضه للطرد.