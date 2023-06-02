باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الجمعة رحيل النجم الإسباني سيرخيو راموس بعد نهاية عقده في ختام الموسم الحالي.

وحط راموس (37 عاماً) الرحال في فريق باريس سان جيرمان في صائفة 2021.

وقال النادي الباريسي في بيان صحافي "باريس سان جرمان يقدم التحية بحرارة لسيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي".

وقال ناصر غانم الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في البيان "نود أن نعرب عن امتناننا الكبير لسيرخيو راموس".

وأضاف "قيادة سيرخيو وروحه الجماعية واحترافه، بالإضافة إلى خبرته على أعلى مستوى، تجعله أسطورة كرة قدم حقيقية وكان شرفاً لي أن يكون في باريس. الجميع في النادي يتمنون له الأفضل".

من ناحيته، كتب راموس على مواقع التواصل الاجتماعي "غداً يوم خاص، وغداً سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعاً لباريس سان جيرمان".

وتابع "لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن للمرء أن يشعر بها إنه في المنزل، ولكن من دون شك كان باريس سان جيرمان والجماهير وباريس أحدهم بالنسبة لي".

وأردف "شكراً لكم على عامين مميزين تمكنت فيهما من اللعب في كل بطولة وبذل قصارى جهدي".