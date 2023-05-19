باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد قائده ماركينيوس

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " يسرّ باريس سان جيرمان أن يعلن عن توصله إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده. المدافع ونادي العاصمة سيواصلان مغامرتهما معًا حتى 30 يونيو 2028".

وانضم قلب الدفاع البرازيلي إلى سان جيرمان عام 2013 وهو يبلغ من العمر 29 عاماً، وخاض مع الفريق الباريسي إلى الآن 267 مباراة أحرز خلالها 24 هدفاً علماً أنه توج مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات آخرها كان الموسم الماضي (2021-2022)، وبات قريبًا من الثامن مع ابتعاد سان جيرمان بفارق ست نقاط عن لونس قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وتعليقاً على تجديد عقد ماركينيوس، قال القطري ناصر غانم الخليفي رئيس باريس سان جيرمان "أتذكره عندما انضم للنادي وهو في التاسعة عشرة من عمره. منذ اليوم الأول أظهر تفانيًا كبيرًا وروحًا للفوز وكان دائمًا يناضل من أجل قميص باريس سان جيرمان".

من جهته كشف ماركينيوس "أنا سعيد جدًا للإعلان عن تمديد العقد، لكنني أيضًا فخور جدًا. إنها لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء جميلة معًا في السنوات القادمة".