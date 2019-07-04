باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع الإسباني أندير هيريرا رسمياً

ويعدّ هذا ثاني انتقال لسان جيرمان هذا الصيف بعد استقدام لاعب الوسط الاسباني الآخر بابلو سارابيا من إشبيلية مقابل صفقة مقدرة بين 18 و20 مليون يورو (20 و22 مليون دولار اميركي).

وأوضح النادي الباريسي أنّ هيريرا (29 عاماً) الذي خاض مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده سيرتبط معه "حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

قال هيريرا: "أردت حقاً الانتقال إلى باريس وارتداء ألوانه. للنادي تاريخ جميل وأنا سعيد لكتابة صفحات جديدة. الانضمام إلى هذا النادي يمنحني شعوراً رائعاً".

وتابع: "أعدكم بثلاثة أشياء: العمل، الاحترافية والشغف".

وحمل هيريرا ألوان ريال سرقسطة بين 2009 و2011 وأتلتيك بيلباو بين 2011 و2014 تاريخ انتقاله إلى يونايتد الذي أحرز معه لقب الكأس في 2016 والدوري الأوروبي في 2017. وسجل 20 هدفاً ليونايتد في 189 مباراة خلال خمس سنوات في ملعب أولد ترافورد.

ووصفه مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير: "يركض كثيراً. يسترجع الكرة جيداً ويلعب ببساطة".

وعمل المدرب الألماني لسان جيرمان توماس توخيل على تعزيز وسطه بعد رحيل أدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي، كما تخلى عن البولندي كريتشوفياك إلى لوكومتيف موسكو الروسي.

وفي المباريات التي غاب عنها الإيطالي ماركو فيراتي، اضطر توخيل لاستخدام لاعبين في غير مركزهم على غرار البرازيليين ماركينيوس وداني ألفيش، فيما لم يقنع بعد الأرجنتيني لياندرو باريديس القادم الشتاء الماضي مقابل 47 مليون يورو من زينيت الروسي. وبرغم إحراز لقب الدوري المحلي، تعرض توخيل وفريقه لانتقادات كبيرة بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.