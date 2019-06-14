العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستهل موسم الـ"ليغ1" بمواجهة نيم

من قبل

يبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين باستضافة نيم، تاسع الموسم المنتهي في نهاية الأسبوع الثاني من آب/أغسطس (10 و11).

REUTERS

وتتجه الأنظار  في المرحلة الافتتاحية إلى قمّة موناكو - ليون.

ويحل سان جيرمان ضيفاً على ليون في المرحلة السادسة (تقام يومي 21 و22 أيلول/سبتمبر)، ويستضيف أولمبيك مرسيليا في المرحلة الحادية عشرة (26 و27 تشرين الأول/أكتوبر).

أما مباراة مرسيليا - ليون فستكون في المرحلة الثالثة عشرة (9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر).

وتقام مباراة الدربي بين سانت اتيان وليون في نهاية عطلة الأسبوع 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر.

برنامج المرحلة الأولى (9 و10 و11 آب/أغسطس):

أنجيه - بوردو
بريست - تولوز
ديجون - سانت إتيان
ليل - نانت
مرسيليا - رينس
موناكو - ليون
مونبلييه - رين
نيس - أميان
باريس سان جيرمان - نيم
ستراسبورغ - متز
 

باريس سان جيرمان
السابق ليوناردو مديرا رياضيا لنادي با
اقرأ
ليوناردو مديرا رياضيا لنادي باريس سان جيرمان (تقارير)
التالي

آخر الأحداث