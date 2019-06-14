باريس سان جيرمان يستهل موسم الـ"ليغ1" بمواجهة نيم

وتتجه الأنظار في المرحلة الافتتاحية إلى قمّة موناكو - ليون.

ويحل سان جيرمان ضيفاً على ليون في المرحلة السادسة (تقام يومي 21 و22 أيلول/سبتمبر)، ويستضيف أولمبيك مرسيليا في المرحلة الحادية عشرة (26 و27 تشرين الأول/أكتوبر).

أما مباراة مرسيليا - ليون فستكون في المرحلة الثالثة عشرة (9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر).

وتقام مباراة الدربي بين سانت اتيان وليون في نهاية عطلة الأسبوع 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر.

برنامج المرحلة الأولى (9 و10 و11 آب/أغسطس):

أنجيه - بوردو

بريست - تولوز

ديجون - سانت إتيان

ليل - نانت

مرسيليا - رينس

موناكو - ليون

مونبلييه - رين

نيس - أميان

باريس سان جيرمان - نيم

ستراسبورغ - متز

