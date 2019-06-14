باريس سان جيرمان يستهل موسم الـ"ليغ1" بمواجهة نيم

وتتجه الأنظار في المرحلة الافتتاحية إلى قمّة موناكو - ليون.
ويحل سان جيرمان ضيفاً على ليون في المرحلة السادسة (تقام يومي 21 و22 أيلول/سبتمبر)، ويستضيف أولمبيك مرسيليا في المرحلة الحادية عشرة (26 و27 تشرين الأول/أكتوبر).
أما مباراة مرسيليا - ليون فستكون في المرحلة الثالثة عشرة (9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر).
وتقام مباراة الدربي بين سانت اتيان وليون في نهاية عطلة الأسبوع 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر.
برنامج المرحلة الأولى (9 و10 و11 آب/أغسطس):
أنجيه - بوردو
بريست - تولوز
ديجون - سانت إتيان
ليل - نانت
مرسيليا - رينس
موناكو - ليون
مونبلييه - رين
نيس - أميان
باريس سان جيرمان - نيم
ستراسبورغ - متز