✊❤️💙



Le @PSG_inside et la @FondationPSG poursuivent leur mobilisation et lancent une plateforme d’appel aux dons #PSGengagé



Le Club rassemble sa communauté pour aider les soignants et les populations les plus vulnérables



Pour faire un don ➡️ https://t.co/9efkHIx9A6