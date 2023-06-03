باريس سان جيرمان يختتم موسمه بالخسارة أمام كليرمون

وتلقى باريس سان جيرمان خسارة غير متوقعة أمام ضيفه كليرمون 3-2 اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين "الأخيرة" من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسبق المباراة العديد من الأحداث بدءاً من التضامن مع الإسباني ريكو حارس باريس سان جيرمان الذي يعاني من حالة صحية خطيرة إضافة إلى توديع كلّ من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس بعد تأكيد رحيلهم عن بطل الدوري الفرنسي.

وافتتح راموس التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة عشرة قبل أن يضيف زميله مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الواحدة والعشرين.

وردّ كليرمون بعد ثلاث دقائق بهدف حمل توقيع غاستين ومن ثم أدرك له الجزائري مهدي زفان التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، علماً أنّ كيي أهدر للضيف ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثلاثين.

ونجح كيي بتعويض ما أهدره في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث (63).