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الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحط الرحال في الدوحة

وصل اليوم الأحد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الـ"ليغ 1"، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تستمر ليومين.

twitter/@PSG_inside

سيخوض باريس سان جيرمان جولة ترويجية في قطر في 15 و16 أيار/مايو الجاري.

وتتضمن الجولة زيارة ملعبين مضيفين لمباريات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار سان جيرمان إلى أن هذه الرحلة "هي فرصة لتسليط الضوء على الخصائص المبتكرة والاستثنائية للمرافق الرياضية في البلاد".

 

وتمكن الفريق الباريسي أمس السبت من الفوز على مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة سجل منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية ومواطنه أنخل دي ماريا (26) وكيليان مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 60. 

وتوّج باريس سان جيرمان هذا الموسم بلقب الدوري المحلي للمرة العاشرة في تاريخه. 

باريس سان جيرمان الدوحة الدوري الفرنسي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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