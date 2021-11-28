باريس سان جيرمان يتخطى عقبة مستضيفه سانت إيتيان وإصابة مقلقة لنيمار

ودوّن أهداف سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس ثنائية بالرأس 45+2، و 90+1 والأرجنتيني آنخيل دي ماريا 79، فيما سجل هدف سانت إيتيان الوحيد دينس بوانغا 23. وصنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأهداف الثلاث لفريقه.

وتعرض لاعب أصحاب الديار تيموثي كولودزيكاك للطرد المباشر بعد إيقافه لمبابي المتجه نحو الإنفراد في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 84 تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة أجبرته على الخروج، بانتظار تطمينات من الكادر الطبي لعشاق سان جيرمان.

وشارك المدافع الإسباني سيرجيو راموس لأول مرة على الإطلاق بقميص الفريق الباريسي حين لعب الدقائق الـ90 كأساسي.

وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 40 نقطة محلقاً في الصدارة، فيما وقف رصيد سانت إيتيان عند النقطة 12 في المركز 20.