باريس سان جيرمان يبدأ حملته بغياب مبابي للإصابة



وقال باريس سان جيرمان في بيان الجمعة إنّ مبابي "الذي يعاني في العضلة المقربة، سيبقى تحت الرعاية في مركز التمارين. سيتم تقييم الوضع في غضون 72 ساعة".

وسبق لمبابي الذي قرّر تمديد عقده مع نادي العاصمة عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أن غاب عن مباراة كأس الأبطال التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس والتي فاز بها سان جيرمان على نانت 4-صفر الأحد، بسبب الإيقاف.

ويخوض سان جيرمان الموسم بقيادة مدرب جديد هو كريستوف غالتييه الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



ويبقى مبابي حجر الزاوية في تركيبة سان جيرمان والصفقة الأهم التي عقدها هذا الصيف من خلال نجاحه في التصدي لمحاولات ريال مدريد، وبالتالي ضمان بقائه حتى العام 2025.



ووعد غالتييه الذي فرض خلال المباريات التحضيرية أسلوبه مع ثلاثة مدافعين (3-4-1-2)، أنه "سنستمر في العمل بإيقاع وشدة، وتصحيح الأخطاء".