باريس سان جيرمان يبتعد بالصدارة بفضل الثلاثي المرعب مجدداً

وتجاوز باريس سان جيرمان ضيفه تروا 4-3 اليوم السبت بعد مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووجد باريس سان جيرمان نفسه متأخراً بالنتيجة في مناسبتين بفضل ثنائية ماما بالدي من غينيا بيساو (3 و52)، حيث وقّع الإسباني كارلوس سولر على هدف بطل الدوري الفرنسي الوحيد في الشوط الأول (24).

وعاد باريس سان جيرمان للتحكم بمجريات اللقاء بعد تسديدة رائعة من الأرجنتيني ليونيل ميسي منحت فريق العاصمة التعادل (55) قبل أن يوقع البرازيلي نيمار على هدف التقدم لأول مرة مستفيداً من تمريرة لميسي (62).

ورفض مبابي أن يخرج من المباراة دون أن يضع لمسته بترجمة ركلة جزاء إلى هدف مع الدقيقة السابعة والسبعين مسجلاً الهدف الرابع، بينما لم يكن هدف الكرواتي البديل بالافرسا مع الدقيقة الثامنة والثمانين كافياً لتجنب فريقه الهزيمة.

وصار رصيد باريس سان جيرمان 35 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن لنس الوصيف، بينما تجمّد رصيد تروا عند 13 نقطة.