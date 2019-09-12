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باريس سان جيرمان: مبابي سيعاود التدريب التدريجي الأسبوع المقبل

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الخميس بأن إصابة مهاجمه كيليان مبابي تتحسن لكنه سيغيب عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

AFP

وكشف نادي العاصمة الفرنسية في بيان طبي بأن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما "سيعاود التدريب التدريجي الأسبوع المقبل".

وأصيب الدولي الفرنسي مبابي بطل العالم ضد تولوز في الدوري المحلي، وذلك للمرة الأولى منذ ظهوره إلى الأضواء عام 2017، وقُدرت فترة غيابه بأربعة أسابيع.

أما زميله في خط الهجوم الأوروغوياني إدينسون كافاني فقد عاود "تمارينه التدريجية" بحسب البيان الطبي للنادي ويحوم الشك حول مشاركته ضد ستراسبورغ في الدوري المحلي السبت لكنه يستطيع خوض المباراة ضد ريال مدريد التي سيغيب عنها النجم البرازيلي نيمار الموقوف.
                  

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