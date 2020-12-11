باريس سان جيرمان في نزال مرتقب أمام ليون

ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل و3 هزائم في المقابل يأتي ليون في المركز الثالث بـ26 نقطة من 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة.

لعب البرازيلي نيمار دوراً فاعلاً في الأسبوع الصاخب لباريس سان جرمان الفرنسي الذي توقفت مباراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منتصف الأسبوع بسبب حادثة عنصرية، ثم ساهم أغلى لاعب في العالم بقيادته إلى دور الـ16 أمام إسطنبول باشاك شهير التركي مسجلاً ثلاثية.

وكان جمهور سان جيرمان فرحاً لسماعه يتحدث عن سعادته في العاصمة، بعد اعلان رغبة فاقعة باللعب الموسم المقبل مع زميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

قال نيمار (28 عامًا) لقناة "أر أم سي": "أنا سعيد جداً هنا في باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا تخطر في ذهني أبداً، لكن الناس تحتاج إلى شيء للحديث عنه".

تابع المهاجم الموهوب: "أنا سعيد جداً ومستقر، لذا فلننتظر ماذا سيحصل في المستقبل".

وبموازاة تصريح نيمار، أكد رئيس النادي القطري ناصر الخليفي أن النجمين نيمار وكيليان مبابي يريدان البقاء في صفوف النادي الفرنسي، مشيراً إلى أنه بدأ المفاوضات معهما بهذا الشأن "لقد بدأنا المفاوضات معهما. تبقى الأمور سرية لكننا واثقون، الاثنان يريدان البقاء وأنا واثق من هذا الأمر".

بعد التأهل القاري في الصدارة ورغبة مواصلة المشوار كما الموسم الماضي عندما بلغ النهائي وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، يحوّل سان جيرمان عقارب ساعته إلى الساحة المحلية عندما يستقبل غريمه ليون في قمة منتظرة الأحد.

وفيما خسر سان جيرمان من موناكو وتعادل مع بوردو قبل أن يحقق الفوز على مونبلييه، يعيش ليون فترة مميزة بحيث فاز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وعلى غرار ليون، يعيش مرسيليا الذي مر بنكسة قارية في دوري الأبطال، مرحلة رائعة في "ليغ 1"، فاز فيها خمس مرات توالياً ليعتلي المركز الرابع بـ24 نقطة.

لكن الفريق المتوسطي سيواجه تحدياً صعباً، عندما يستقبل السبت جاره في جنوب-الشرق موناكو.

ويمكن لليل الثاني بفارق نقطتين عن سان جيرمان أن يتصدر مؤقتاً السبت عندما يستقبل بوردو.



