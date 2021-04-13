باريس سان جيرمان في قائمة الأندية الـ10 الأكثر قيمة

وجاء باريس سان جيرمان في المركز التاسع، محققاً تقدماً بمركزين، حيث زاد تقييمه بمقدار 1.4 مليار دولار مقابل آخر جدول نشرته فوربس.

ومنذ النسخة السابقة في عام 2018، حقق سان جيرمان أكثر من ضعف تقييمه، وبات يُقدّر اليوم بمبلغ 2.5 مليار دولار من خلال المجلة التي تقوم بإجراء هذه التقييمات منذ أكثر من عقد من الزمن.

ومنذ عام 2011، فرض باريس سان جيرمان نفسه باعتباره النادي الأكثر ديناميكية في العالم. وفي عام 2021، دخل النادل لأول مرة في قائمة أفضل 10 الأوائل لمجلة فوربس.

وكان التقييم الأول للنادي من قبل فوربس عام 2014 في المركز الخامس عشر (415 مليون دولار).

ونقل الموقع الالكتروني لسان جيرمان تصريحات للسيد ناصر الخليفي رئيس النادي الذي قال "هذا الترتيب هو تأكيد إضافي لاستراتيجية التطوير والتنويع الخاصة بنا. في أقل من عشر سنوات، أصبحت علامة باريس سان جيرمان مرجعية عالمية في مجال الرياضة وكأسلوب حياة، بفضل جهودنا المكثفة حتى الآن، لدينا قاعدة أصول قوية لبناء المزيد من النجاحات المستقبلية، سواء داخل الملعب أو خارجه".

ترتيب الأندية الـ10 الأوائل:

1- برشلونة

2- ريال مدريد

3- بايرن ميونيخ

4- مانشستر يونايتد

5- ليفربول

6- مانشستر سيتي

7- تشيلسي

8- آرسنال

9- باريس سان جيرمان

10- توتنهام