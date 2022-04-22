باريس سان جيرمان على بُعد نقطة من لقبه العاشر

وبدا جلياً منذ أيلول/سبتمبر الماضي أن أحداً لن يكون باستطاعته الوقوف بوجه مد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على صعيد الدوري حيث كان متقدماً بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وها هو يدخل المرحلة الرابعة والثلاثين متقدماً بفارق 15 عن غريمه مرسيليا الثاني قبل استضافته السبت لفريق لانس.

وكان بإمكان نادي العاصمة الاحتفال بمعادلته الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري المسجل باسم مرسيليا وسانت إتيان منذ الأربعاء بعد الفوز على مضيفه أنجيه 3-صفر، لكن ملاحقه المتوسطي تغلب بدوره على نانت 3-2 وتأجل الحسم إلى عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه المرة لن يكون باستطاعة مرسيليا أن يرجئ الحسم مهما كانت نتيجته الأحد على ملعب رينس، لأن مصير كيليان مبابي ورفاقه سيكون بين أيديهم فقط حيث يحتاجون إلى نقطة التعادل من مباراتهم ولانس للاحتفال بين جماهيرهم في معقلهم "بارك دي برينس".

وتحدّث المدرب ماوريسيو بوتشيتينو هذا الأسبوع قائلاً "سيكون مصدر فرح كبير بالنسبة لي أن أكون جزءاً من التتويج العاشر بلقب الدوري الفرنسي".

