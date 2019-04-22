باريس سان جيرمان باع ألف قميص تكريمي لكاتدرائية نوتردام في نصف ساعة

وفي مباراتهم الأحد ضد موناكو على ملعبهم بارك دي برانس في باريس (3-1)، ارتدى لاعبو الفريق قميصاً تكريمياً حمل صورة الكاتدرائية من الجهة الأمامية بدلاً من اسم راعيهم الإعلاني، وكتب على جهته الخلفية "نوتردام" بدلاً من أسماء اللاعبين.

وكانت هذه المباراة بمثابة احتفال للفريق، إذ دخلها بعد ساعات من حسمه لقب الدوري للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة، بنتيجة تعادل مطارده المباشر ليل سلبا مع تولوز.

وأورد النادي الذي يتخذ من برج إيفل، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية، جزءاً أساسياً من شعاره، عبر حسابه على "تويتر" اليوم "1000 قميص نوتردام بيعت خلال 30 دقيقة".

وأوضح أنّ البيع تمّ بمعدل "500 عبر الانترنت، 250 في المتجر الكبير، و250 في (متجر) جادة الشانزيليزيه" الشهيرة.

وبلغ سعر القميص 100 يورو (122 دولار أميركي)، ومن المقرّر أنّ تعود عائدات البيع إلى "جمعيات مرتبطة بالإطفائيين"، بحسب النادي.

وأدى الحريق الهائل الذي اندلع في الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 850 عاماً، إلى أضرار كبيرة فيها لاسيما انهيار البرج الخشبي والسقف.

