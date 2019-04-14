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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

انتهاء موسم يوفيتيتش مع موناكو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي، الأحد أن الفحوص الطبية الإضافية التي أجريت لمهاجمه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش كشفت اصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى تستوجب "عملية جراحية"، ما يعني انتهاء موسمه.

AFP

وأوضح موناكو في نشرة طبية "ستيفان يوفيتيتش يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي يستوجب تدخلا جراحيا"، مضيفا "نهاية موسم المهاجم المونتينيغري".

ولم يحدد نادي الإمارة تاريخ اجراء العملية ليوفيتيتش (29 عاما) الذي يمتد عقده معه حتى حزيران/يونيو 2021، لكن عودته الى المنافسات لن تكون قبل ستة أشهر.

وأشار المدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم مساء السبت الى خطورة الإصابة، وانتقد حكم المباراة ويلي ديلاجو لاحتسابه خطأ ضد يوفيتيتش الذي أصيب خلال احتكاك مع التوغولي اليكسيس رومايو وخرج في الدقيقة 84.

وبسبب الإصابات المتكررة، لم يشارك يوفيتيتش إلا في ثماني مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، كان أساسيا في أربع منها، وسجل هدفين فقط.

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