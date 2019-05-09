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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

انتهاء موسم حارس موناكو بسبب الإصابة

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أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الخميس أن حارسه الدولي الكرواتي دانيال سوباسيتش "يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيسر لن يتعافى منه قبل نهاية الموسم.

Reuters

وأصيب سوباسيتش (34 عاما) الذي يمتد عقده حتى 2020، في مباراة موناكو وسانت إتيان (2-3) الأحد الماضي.

وعانى الحارس الدولي من سلسلة إصابات هذا الموسم. فهو شارك في المباراة ضد سانت اتيان بعد عودته من إصابة في الحالب الأيمن ألمت به خلال لقاء باريس سان جيرمان في 21 نيسان/ابريل.

ولم يلعب الحارس سوى 14 مباراة في الدوري الفرنسي بعدما غاب أيضا في مطلع الموسم لتكرر الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2018، حيث حل وصيفا بخسارته أمام نظيره الفرنسي 2-4 في المباراة النهائية.

ويحتل موناكو المركز السابع عشر حاليا برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر والمركز الثامن عشر الذي يخوض صاحبه (كان حاليا) ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية لتفادي الهبوط والبقاء بين أندية النخبة.
 

الدوري الفرنسي لكرة القدم موناكو دانييل سوباسيتش
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