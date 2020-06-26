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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

الكشف عن "روزنامة" الموسم الكروي الجديد في فرنسا

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أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن الموسم الجديد سينطلق في نهاية الأسبوع قبل الأخير من شهر آب/أغسطس المقبل وينتهي في 23 أيار/مايو 2021.

AFP

وصادقت الرابطة خلال اجتماع لمجلس إدارتها على روزنامة الموسم المقبل الذي تأخرت انطلاقته لعدة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تمديد الموسم الحالي 2019-2020، بما في ذلك المباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو المقبل على استاد دو فرانس بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان، وكأس الرابطة في 31 منه على الملعب ذاته بين باريس سان جيرمان وليون.

ويختتم موسم 2020-2021 بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في 23 أيار/مايو، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أوروبا (11 حزيران/يونيو - 11 تموز/يوليو) والتي تأجلت بدورها لمدة عام بسبب "كوفيد-19".

وستصادق الرابطة على برمجة جديدة للمباريات بالنسبة للموسم المقبل بحيث تنطلق كل مرحلة مساء يوم الجمعة بمباراة واحدة (21:00 بالتوقيت المحلي)، تليها مباراتين يوم السبت (17:00 و21:00 على التوالي)، على أن تختتم الأحد بإقامة معظم المباريات، واحدة في تمام الساعة 13:00 وأربع مباريات الساعة 15:00 وواحدة الساعة 17:00 وأخرى الساعة 21:00.

ويقام الدور الفاصل من أجل تفادي الهبوط بين صاحب المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى وبطل الأدوار الفاصلة في الدرجة الثانية في 27 و30 أيار/مايو.

وستكون فترة التوقف الشتوية قصيرة بسبب الروزنامة الضيقة في الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر و6 كانون الثاني/يناير تتخللها مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع المؤرخ بالثالث من كانون الثاني/يناير.

كما تم تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 نيسان/أبريل 2021 بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي للعبة اليوم.

في المقابل، تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 22 آب/أغسطس وتنتهي في 15 أيار/مايو.
                  
                  
 

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