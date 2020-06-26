الكشف عن "روزنامة" الموسم الكروي الجديد في فرنسا

وصادقت الرابطة خلال اجتماع لمجلس إدارتها على روزنامة الموسم المقبل الذي تأخرت انطلاقته لعدة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تمديد الموسم الحالي 2019-2020، بما في ذلك المباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو المقبل على استاد دو فرانس بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان، وكأس الرابطة في 31 منه على الملعب ذاته بين باريس سان جيرمان وليون.

ويختتم موسم 2020-2021 بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في 23 أيار/مايو، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أوروبا (11 حزيران/يونيو - 11 تموز/يوليو) والتي تأجلت بدورها لمدة عام بسبب "كوفيد-19".

وستصادق الرابطة على برمجة جديدة للمباريات بالنسبة للموسم المقبل بحيث تنطلق كل مرحلة مساء يوم الجمعة بمباراة واحدة (21:00 بالتوقيت المحلي)، تليها مباراتين يوم السبت (17:00 و21:00 على التوالي)، على أن تختتم الأحد بإقامة معظم المباريات، واحدة في تمام الساعة 13:00 وأربع مباريات الساعة 15:00 وواحدة الساعة 17:00 وأخرى الساعة 21:00.

ويقام الدور الفاصل من أجل تفادي الهبوط بين صاحب المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى وبطل الأدوار الفاصلة في الدرجة الثانية في 27 و30 أيار/مايو.

وستكون فترة التوقف الشتوية قصيرة بسبب الروزنامة الضيقة في الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر و6 كانون الثاني/يناير تتخللها مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع المؤرخ بالثالث من كانون الثاني/يناير.

كما تم تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 نيسان/أبريل 2021 بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي للعبة اليوم.

في المقابل، تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 22 آب/أغسطس وتنتهي في 15 أيار/مايو.





