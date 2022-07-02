الكرواتي تودور يقترب من تدريب مرسيليا

وأعلن رئيس النادي المتوسطي الإسباني بابلو لونغوريا الجمعة بعد ساعات من تأكيد رحيل سامباولي (62 عاماً) نتيجة الاختلاف في وجهات النظر مع الإدارة "لقد بدأنا بالفعل العمل على متابعة المسيرة. أفكارنا واضحة للغاية ونتحدث مع المرشحين. هناك مرشح في ذهننا ولديه الأولوية. هدفنا هو أن نتعاقد معه قبل نهاية الأسبوع".

وبرغم تداول العديد من الأسماء في مرسيليا، منها الإيطالي روبرتو دي تسيربي والإسباني مارسيلينو، إلاّ أن تودور هو المرشح الأبرز لتسلم المهام الفنية.

ومن المرجح أن يوقع تودور عقداً لمدة عامين وأن يصل إلى مرسيليا الإثنين، حسب صحيفة ليكيب.

وخاض المدافع الدولي السابق، البالغ 44 عاماً، موسماً ناجحاً في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا المتواضع، وهو الأكثر نجاحاً منذ بداية مسيرته التدريبية، إذ قاده لاحتلال المركز التاسع.

ويشتهر تودور الذي أشرف أيضاً على هايدوك سبليت وغلطة سراي التركي وأودينيزي الإيطالي باعتماده أسلوب الضغط الشديد والدفاع الثلاثي.