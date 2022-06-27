السويسري لوسيان فافر يعود لتدريب نيس

وقال نيس الاثنين في بيان "لن يشرف كريستوف غالتييه على الفريق الأول لنيس من الآن وصاعدا. معاودة تمارين الفريق هذا الاثنين تمت بإشراف لوسيان فافر الذي يفتخر النادي بإعلان عودته إليه".

أما مالك النادي البريطاني جيم راتكليف فقال في البيان ذاته "أنا سعيد جدا لعودة لوسيان فافر. إنه مدرب خبير حقق نجاحا في الدوري الألماني وهنا أيضا في نيس".

وأضاف "أينما حل، فرض الاحترام والتقدير. طريقته في تطوير الفرق التي يشرف عليها تعجبنا تماما وتتطابق مع نظرتنا في أسلوب اللعب الذي نريده لنيس".

وسبق لفافر (64 عاما) أن درب نيس من 2016 الى 2018، وهو كان بلا عمل منذ أن أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند الألماني في كانون الأول/ديسمبر عام 2020.

وسيساعد فافر في مهمته معاونه السابق فريديريك جيوريا الذي عمل مساعداً لغالتييه الموسم الماضي ولباتريك فييرا قبلها بموسم.