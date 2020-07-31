السماح بـ5 تبديلات خلال موسم 2020-2021 في فرنسا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة أنه سيتم السماح لفرق بطولتي الدرجتين الأولى والثانية بإجراء ما يصل إلى خمسة تبديلات في المباراة الواحدة في موسم 2020-2021، أسوة بما اعتمدته العديد من المسابقات التي استأنفت نشاطها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") قد أجاز زيادة عدد التبديلات خلال المباراة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة، للسماح للفرق بعد العودة، بإراحة عدد أكبر من لاعبيها إثر فترة التوقف القسرية لموسم 2019-2020 بسبب "كوفيد-19". وقرر "إيفاب" هذا الشهر تمديد العمل بهذا الإجراء حتى 31 تموز/يوليو 2021.

وكانت بطولة فرنسا الوحيدة بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، التي قررت رابطتها المحلية وقف منافساتها بشكل مبكر وعدم استكمال موسم 2019-2020، مع تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وخلال اجتماع لمجلس إدارتها، قررت الرابطة اعتماد عدد التبديلات للموسم المقبل. وسيتاح لأندية الدرجتين الأولى والثانية إجراء خمسة تبديلات، بينما سيتاح لأندية الأولى تسجيل 20 لاعباً في تشكيلة المباراة بدلاً من 18.

وبحسب القواعد التي اعتمدها "إيفاب" للحؤول دون إضاعة وقت طويل خلال المباراة، سيكون لكل فريق الحق في إجراء هذه التبديلات فقط في ثلاث مناسبات، دون احتساب التبديلات التي تجرى خلال استراحة ما بين الشوطين.







